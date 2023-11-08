«المصري للدراسات» يطلق ورقة بحثية عن دور مصر في سيناريوهات مستقبل غزة

يطلق المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ورقة بحثية بعنوان «سيناريوهات مستقبل قطاع غزة والدور المصري»، تضم رؤية خبراء المركز المنخرطين لسنوات طويلة في قضايا الصراع «العربي - الإسرائيلي» بهدف إثراء النقاشات الدائرة حول كيفية الخروج من المأزق الحالي في ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتتعامل الورقة البحثية مع كيفية ملء الفراغ في قطاع غزة حال إضعاف حركة حماس بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية، ما يستدعي دورا مصريا فاعلا في المرحلة الدقيقة المقبلة.

وأوضحت الورقة أهمية أن يكون لمصر دور رئيسي في أي نظام يتم تطبيقه في قطاع غزة، تجنبا لأي تسوية تتعارض مع المصالح المصرية والأمن القومي المصري والمصالح الفلسطينية.

وصرح الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بأنّ الدراسة تهدف إلى تقديم إسهام عاجل من مؤسسة بحثية تضع نصب أعينها توفير بدائل متنوعة أمام صانع القرار واثراء النقاش في قضية تمثل هاجسا كبيرا لدي الرأي العام المصري والعربي.

وأشار إلى أنّ ما يتم التسويق له من مشروعات وخطط بشأن مستقبل غزة، يتطلب نظرة مصرية فاحصة لتلك المشروعات والخطط، بغية تحديد ما يصلح منها للتطبيق وما يناسب تضمين قطاع غزة في اطار الحل الشامل للوضع الفلسطيني وليس التعامل معها بصيغة منفردة عن حل القضية الفلسطينية بشكل عام.

يذكر أنّ هناك أوراق بحثية عديدة خرجت من مراكز الفكر والأبحاث في الأوساط الغربية والإسرائيلية حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، ما استدعى إسهاما مصريا خالصا في هذا الاتجاه.