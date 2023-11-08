أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الطهارة مدخل للصلاة «أعظم العبادات»

قال دكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الطهارة هي مدخل لأعظم العبادات وهي الصلاة، فلا يصح أن نقف بين يدي الله إلا طاهرين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»، يجب أن يكون المصلي طاهرًا ليقف بين يدي الله ويصلي، فالله عز وجل يحب النظافة والطهارة، وديننا دين نظافة وطهارة.

الله جميل يحب الجمال

وأضاف تمام خلال لقائه في برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، ورد في الأثر أن الله طيب يحب الطِيب أي الريح الجميلة، «موضوع الطهارة أمر إسلامي قد حث عليه إسلامنا وهذا ما يرشدنا إليه الله عز وجل».

الطهارة مقدمة الصلاة

وأكد أن صحة الصلاة تتعلق بثلاث شروط هي طهارة البدن أي أن يكون المصلي متوضئا، وطهارة الثياب أن تكون ملابس الصلاة طاهرة، وطهارة المكان أي أن مكان الصلاة نظيفًا طاهرًا، وطهارة المكان تذهب إذا وجد فيه دم أو غيره من منقضات الوضوء لا يجوز للمسلم دخول الصلاة حاملًا للنجاسة.

وأشار إلى أن هنالك فرق بين الطهارة العرفية والطهارة الشرعية، فالطهارة العرفية هي طهارة المنظر والشكل النظيف، ولكن الشرعية هي الطهارة من النجاسة المبطلة للصلاة.