الأزهر يوضح رخص وشروط الطهارة في البرد الشديد.. لا يجوز التيمم

أعلن المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، رخص الطهارة في الطقس البارد، مؤكدا أنّ الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يُثاب المرء على أدائها في أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها، وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وبيّن سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها لشدة البرد مثلًا، فيقول ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». [أخرجه مسلم].

القدرة على استعمال الماء

وشدّد على أنه لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء، وإن كان باردًا، إلا إذا خِيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك.

وتابع المركز: «يجب غَسل الرأس في الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه»، وأشار إلى أنه لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين.

وأكد أنه لا حرج في تسخين الماء البارد، ليسهل استعماله في الوضوء، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78] ولفت إلى أنه لا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد، موضحًا أنه من يُسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء.

رخصة الشرع الشريف

واستكمل فتوى الأزهر: «مع وجوب مسح الرأس في الوضوء، لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية، بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس» .

واستطرد: «مما رخَّص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء، تخفيفًا على المكلفين، بشروط وضوابط».