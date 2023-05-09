أمين الفتوى عبر قناة الناس يوضح الأفعال الواجبة لاكتمال الطهارة

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، لاكتمال الطهارة بعد قضاء الحاجة، لا بد من الانتظار لمدة دقيقة حتى التأكد من أن البول انتهى.

التحرك خطوة للخلف أو الأمام

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «بعد قضاء الحاجة، يستحب التحرك خطوة للخلف أو للأمام، حتى إن كان هناك شيء يسقط، كما يستحب أخذ نفسا أو الكحة لسقوط أي شيء متبقي».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.