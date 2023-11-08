طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية

يتطلع الكثير من المواطنين في محافظة الدقهلية لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه، لمعرفة القيمة المطلوب سدادها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

الاستعلام عن فاتورة المياه في محافظة الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، طريقة استعلام المواطن عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2023 محافظة الدقهلية، من خلال الدخول على رابط محدد للاستعلام من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، أنه يجري عمل عدة خطوات من أجل الاستعلام عن فاتورة مياه نوفمبر وهي كالآتي:

- الدخول علي رابط الاستعلام.

- تسجيل اسم المنطقة الخاصة بك في محافظة الدقهلية

- اسم المشترك كما هو موجود في فاتورة المياه السابقة

- الفرع الخاص التابع له منطقتك بكل مركز مياه في المحافظة.

- اسم المجموعة الموجود بها المواطن.

- رقم الحساب الخاص بالمشترك.

- الضغط علي البحث يظهر لك قيمة فاتورة مياه شهر نوفمبر.