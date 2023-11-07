20 محفظة إلكترونية لدفع فاتورة الغاز «إنفوجراف»

واصلت شركة "بتروتريد" التوسع في تقديم خدماتها الرقمية للتيسير على عملاء الشركة، حيث أتاحت الشركة بالتعاون مع شركة فوري للتحصيل الإلكتروني، خدمة دفع فواتير الغاز الشهرية، من خلال 20 محفظة إلكترونية بنكية وللهاتف المحمول.

التوسع في الخدمات الرقمية تنفيذاً لتوجيهات وزارة البترول

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية لميكنة كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول.