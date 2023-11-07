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20 محفظة إلكترونية لدفع فاتورة الغاز «إنفوجراف»

بيان صحفي

كتب:

مارينا رؤوف
02:58 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
انفوجراف

انفوجراف

واصلت شركة "بتروتريد" التوسع في تقديم خدماتها الرقمية للتيسير على عملاء الشركة، حيث أتاحت الشركة بالتعاون مع شركة فوري للتحصيل الإلكتروني، خدمة دفع فواتير الغاز الشهرية، من خلال 20 محفظة إلكترونية بنكية وللهاتف المحمول.

التوسع في الخدمات الرقمية تنفيذاً لتوجيهات وزارة البترول

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية لميكنة كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.