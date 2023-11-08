قطع المياه عن بعض مناطق الدقهلية الجمعة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ انقطاع المياه يوم الجمعة المقبل الموافق 10 نوفمبر عن عدد من المناطق، لمدة 12 ساعة، بداية من 6 صباحا إلى 6 مساءً.

أماكن قطع المياه بالدقهلية

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم قطع المياه في بعض مناطق بلقاس وجمصة وهي:

- بعض قرى بلقاس (زيان، والطريق الجديد، والسلسول).

- المنطقة الصناعية، والسجن العمومي، والأمن المركزي بجمصة.

سبب قطع المياه بالدقهلية

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه يوم الجمعة بسبب قيام الشركة بأعمال صيانة على خط مياه قطر 600 مم اسبستوس بجمصة، ما يتسبب في قطع المياه لمدة 12 ساعة من يوم الجمعة لحين الانتهاء من الأعمال.

ونبهت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.