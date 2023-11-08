هل توجد سيئة جارية؟.. خالد الجندي يوضح

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل شيء يأمرنا به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أو على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يتطلب منا معرفة الضد في المعنى، موضحاً: «لما القرآن يقول لنا اللي بيساعد الناس هياخد أجر، يبقى لازم نعرف إن الضد هنا لمن يعطل مصالح الناس هياخد سيئات».

«الجندي»: هناك صدقة جارية وسيئة جارية كذلك

وأضاف «الجندي»، في حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، من برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، اليوم الأربعاء: «طيب فيه صدقة جارية يعني وانت ميت بتاخذ حسنات على ما فعلته، حتى يوم القيامة، وكمان من يفعل سيئة أو فتح باب شر هيخلي حنفية السيئات هتفضل مفتوحة على تربته حتى يوم القيامة».

السيئات الجارية لمن؟

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موضحاً: «أول من أدخل عبادة الأصنام سيظل يحصل على سيئات حتى الآن لو فى حد يعبدها»، لافتا إلى أن الله - سبحانه وتعالي - يقول فى كتابه العزيز: «لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ».