الشيخ خالد الجندي: هذه علامات حب الله للعبد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أحد السادة الذين كان لهم جارية، كانت مؤمنة بالله وتحرص على الصيام والصلاة.

الدعاء في آخر ساعة من الليل

وأضاف خالد الجندي خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا السيد لاحظ أن هذه الجارية تحرص على قيام الليل دائمًا، والدعاء في آخر ساعة من الليل.

وتابع: «أن هذه الجارية كانت تسأل الله في الدعاء قائلة، اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي وترحمني وتعفو عني، وهذا السيد اعترض على الدعاء، وقال لها أن تسأل الله بحبي لك لا بحبك لي، وهذا نقض موضوعي، لأنه كيف تعلمين أن الله سبحانه وتعالى يحبك».

محبة الله

وأكمل: «وردت الجارية بلطف عجيب، قائلة أعلم أنه يحبني لا كما ذكرت سيدي، لأن حب الله لي أقامني وأنامك، ولولا حبه لي ما أقامني لقيام الليل، ويسر لي محبته، والاقتراب إليه».