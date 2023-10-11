الشيخ خالد الجندي: هؤلاء الناس يرضى الله عنهم لهذه الأسباب

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن دلالات رضى الله عن العبد.

علامة المؤازرة والاحتواء

أضاف خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحب علامة المؤازرة والاحتواء، وأن يعينك الله سبحانه وتعالى ويقويك على الطاعة.

وأشار إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس بالإكثار من قول «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، متابعًا: «أن تطلب من الله أني يعينك ويساعدك على شكره وعبادته، وهنا تتحول العبادة إلى طلب لك لا طلب منك».

الله لا يختار المذنبين

أوضح أن الله سبحانه وتعالى لو رضي عنك سوف يصطفيك لتكون من العباد والمصلين، ويعينك على الصلاة، وأن الله لا يختار المذنبين والعصاة، وإنما الله لو علم ما بداخلك من صدق ونية حسنة، سيساعدك على الطاعة والعبادة.