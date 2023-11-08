أستاذ فقه بالأزهر: ليست جميع أنواع الجوارب يمكن المسح عليها للوضوء

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن المسح على الجورب في الوضوء للصلاة جائز حال توفر عدة شروط، وهي أن يكون جوربًا سميكًا، وأن يكون ضيقًا على القدم، وغير شفاف، أي لا تنتقل منه المياه للقدم، أما الجوارب الخفيفة لا يجوز المسح عليها وهذا رأي جمهور الفقهاء، ولكن هناك رأي آخر لقلة منهم وهو جواز المسح على هذا النوع من الجوارب.

الحالات العسيرة وكبار السن

وأضاف «تمام»، خلال لقائه في برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الاحتياط في العبادة واجب، ولذلك يجب علينا أن نتبع رأي جمهور الفقهاء، ومن الممكن أن نأخذ برأي القلة في حالات عسيرة، مثل كبار السن أو شخص في مكان عمله وصعُب عليه أن يقوم بخلع جوربه، أو جندي على الحدود ولا توجد مياه تكفيه لغسل قدميه أي يجب وجود عذر للأخذ برأي الأقلية.

التخفيف على السيدة العاملة

وأشار إلى أن هنالك مخرجا للسيدة التي تعمل طوال اليوم خارج المنزل، فعليها أن ترتدي جوربًا يعلو منطقة الكعبين، وتتوضأ وضوءًا كاملًا قبل خروجها من بيتها، وترتدي حذاء طويلا يعلو هذه المنطقة أيضًا وعند الوضوء للصلاة تتوضأ وتمسح فوق الحذاء.