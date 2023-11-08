هيئة الرقابة المالية: 4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي في أغسطس

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة التمويل الاستهلاكي خلال شهر أغسطس 2023 بلغت 4.2 مليار جنيه.

إجمالي أقساط التأمين

وكشف تقرير الرقابة المالية، أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 7 مليارات جنيه، خلال أغسطس 2023.

تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.2 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023.

قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين

فيما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.7 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023.

قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.6 مليار جنيه.

قيمة الأوراق المخصمة

وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.6 مليار جنيه، وفقًا لتقرير الرقابة المالية.

قيمة إصدارات سندات التوريق وسندات الشركات

بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق وسندات الشركات 4.97 مليار جنيه

قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).