رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هيئة الرقابة المالية: 4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي في أغسطس

كتب:

وليد عبد السلام
07:34 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
التمويل الاستهلاكي - صورة أرشيفية

التمويل الاستهلاكي - صورة أرشيفية

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة التمويل الاستهلاكي خلال شهر أغسطس 2023 بلغت 4.2 مليار جنيه.

إجمالي أقساط التأمين

وكشف تقرير الرقابة المالية، أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 7 مليارات جنيه، خلال أغسطس 2023.

تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.2 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023.

قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين

فيما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.7 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023.

قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.6 مليار جنيه.

قيمة الأوراق المخصمة

وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.6 مليار جنيه، وفقًا لتقرير الرقابة المالية.

قيمة إصدارات سندات التوريق وسندات الشركات

بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق وسندات الشركات 4.97 مليار جنيه     

قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

اقرأ المزيد:

توقيع اتفاقية تعاون بين " كونتكت وكاش ناو" لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي للعملاء

" كونتكت المالية القابضة " تغلق الإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق بقيمة 1,473 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة

لأول مرة في سوق التمويل الاستهلاكي ومجال الFintech: اتفاقية تعاون بين "كونتكت "و"تيلدا " بهدف تقديم Lending as a Service لإتاحة حد ائتماني فوري للعملاء

كونتكت المالية القابضة تغلق الإصدار الحادي والأربعون لسندات التوریق بقیمة 1,859 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة

الرقابة المالية تستضيف ورشة لتعزيز وصول السيدات إلى خدمات التمويل الاستهلاكي
بقلم وليد عبد السلام