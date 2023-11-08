حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تدعو أهالي أسيوط للقاء جماهيري بعد غد

وجهت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدعوة لأهالي محافظة أسيوط لحضور اللقاء الجماهيري يوم الجمعة 10 نوفمبر في تمام الساعة السادسة، وذلك ضمن جولات زهران الانتخابية في المحافظات لطرح رؤيته الانتخابية وبرنامجه.

فريد زهران يعلن تفاصيل برنامجه غدا

يعقد المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمرا صحفيا، غدا الخميس، بفندق سفير في الدقي لعرض البرنامج الانتخابي الذي تمّ الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء، يليه الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر مؤتمرين جماهيريين بمحافظة أسيوط.

لقاءات مقبلة للمرشح الرئاسي فريد زهران

وكانت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران قررت إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر، ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم 22 نوفمبر، وسوهاج 23 نوفمبر.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد 3 مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

كانت حملة زهران أعلنت أنه تم اختيار «الشمس» رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين «2».