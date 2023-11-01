المرشح الرئاسي فريد زهران يعلن اختيار رمزه الانتخابي

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي عن تقدم مستشاره القانوني إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل اختيار رمز الحملة الخاص به في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذكرت الحملة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المرشح الرئاسي فريد زهران اختار رمز «الشمس» ورقمه في كشوف المرشحين (2).

وجاء نص البيان كتالي: «تقدم اليوم الأربعاء حسني سبالة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران للهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار الرمز الانتخابي للمرشح، وتم اختيار الشمس رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين 2».