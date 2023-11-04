حملة فريد زهران لـ«الوطن»: إعلان البرنامج الانتخابي 9 نوفمبر.. والاقتصاد أهم أولوياتنا

كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تفاصيل البرنامج الانتخابي للمرشح وموعد الإعلان عنه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البرنامج في 9 نوفمبر الجاري، وسوف يشمل البرنامج محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية، تضم عددًا من النقاط التي تهم المواطن المصري وفقًا للحملة.

البرنامج الانتخابي لفريد زهران

وقالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البرنامج سوف يضم 3 محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية ويركز على تعافي الاقتصاد وعلى التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي النقاط يوم 9 نوفمبر الجاري، مضيفة أن البرنامج الانتخابي طموح وقابل للتنفيذ على أرض الواقع وشارك فيه متخصصون وخبراء تجاوزوا 80 خبيرا.

قرارات فريد زهران

وكان أعلن فريد زهران، عن أول القرارات التي سوف يتخذها حال فوزه في الانتخابات الرئاسية وجاءت هذه كالاتي:

1. تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة، ومنح الحكومة جميع الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ عاجلة.

2. مفاوضة الدائنين لجدولة الديون المستحقة على مصر، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات.

3. إصدار عفو شامل عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي.

4. تفعيل وثيقة ملكية الدولة عبر تحويلها إلى قانون ملزم يجبر أجهزة الدولة على التخارج الكامل من القطاعات الاقتصادية غير الضرورية.

5. إرجاء عمل أي مشروعات قومية جديدة، ودراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

6. الدعوة لعقد قمة أفريقية لمناقشة مشكلات القارة وهمومها المشتركة.

7. خفض النفقات غير الضرورية لرئاسة الجمهورية والحكومة.

8. توجيه الحكومة لإعداد مشروع الموازنة العامة تلتزم فيه بالنسب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمي.

9. تفعيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ومراجعة كل ما تم عمله في مجال رقمنة الخدمات الحكومية.