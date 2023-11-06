حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعلن تفاصيل المؤتمر الجماهيري الرابع

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عقد مؤتمر صحفي، الخميس المقبل، بفندق سفير في الدقي؛ لعرض البرنامج الانتخابي الذي تمّ الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء، يليه الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر مؤتمرين جماهيريين بمحافظة أسيوط.

مواعيد مؤتمرات حملة فريد زهران

كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر، ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم 22 نوفمبر، وسوهاج 23 نوفمبر.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد 3 مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

وسبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار «الشمس» رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين «2».