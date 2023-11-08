إزالة فورية وإيقاف أعمال بناء مخالف في حي المنتزه بالإسكندرية

أكد اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، أن الحي حريص على تكثيف الحملات، وعدم السماح للبناء المخالف أو تكسير حوائط داخل العقارات، حفاظًا علي السلامة الإنشائية للعقارات، ويتم شن حملات بشكل مستمر لوقف أي مخالفات من هذا النوع سواء بناء جديد أو تعليات أو أعمال ترميم.

إيقاف أعمال بناء مخالفة

وأشار رئيس حي المنتزة أول، استمرار جهود وحدة التدخل السريع بقيادة محمد عطية، وإدارة الأزمات بقيادة أمل أحمد، لإيقاف أعمال تكسير وتشوين بالدور 19 بشارع إبراهيم السيد، وتم التحفظ علي موتور ونش مستخدمين في المخالفة، كما تم فك شده خشبية لأعمدة بالدور الأرضي وتم التحفظ على كمية من الأخشاب المستخدمة في الشدة، بعزبة محسن.

أعمال هدم دون ترخيص

وأضاف سحلول، أنة فور ورود بلاغ بأعمال هدم دون ترخيص في 3 شارع عمرو بن العاص، وبالمعاينة على الطبيعة تبين وجود أعمال تكسير في الحوائط لفتحها علي المحل وأعمال ترميم دون ترخيص وتم التحفظ علي عدد 2 لوح بونط و7 عروق خشب.