موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة.. إليك ترددها

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مبارة الزمالك وبيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأربعاء 8-11-2023، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، ويكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بتوقيت السعودية عند الثامنة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بتوقيت دولة الإمارات وأبو ظبي عند التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

أما بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز، فإن المباراة تنقل عبر قناة أون تايم سيورتس، وترددها كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويعلق مؤمن حسن على أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر.

تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر

وتأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز في التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبي، وسيتم حسم الطرف الثاني للمباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر.