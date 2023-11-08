تردد قناة أون سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

دقائق وتنطلق مباراة الزمالك وبيرميدز في نصف كأس مصر 2024-2023، لذا يبحث الكثيرون عن تردد قناة أون سبورت حتى يتمكنوا من مشاهدة مباريات الكأس ودوري NILE.

تردد قناة أون تايم سبورت

وتحرص مجموعة قنوات أون تايم سبورت على بث جميع مباريات الدوري المصري عبر قناة أون سبورت، لذلك نوضح تردد قناة أون سبورت، عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لراغبي مشاهدة مباريات الأهلي والزمالك ودوري NILE.

تردد قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات

وجاء تردد قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الأهلي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز : 27500.

- معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11595.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.