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العاهل الأردني: الحلول العسكرية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
07:16 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
ملك الأردن

ملك الأردن

أكد الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، أنه يجب تكثيف العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.

العمل على رفع حصار غزة

وأضاف العاهل الأردني، أنه يجب بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة، موضحا أنه يجب العمل على استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون توقف.

الحلول العسكرية لن تنهي الصراع

وتابع الملك عبدالله الثاني أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويجب التوصل لحل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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