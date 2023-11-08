وصول 39 شاحنة مساعدات إلى فلسطين

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوصول 39 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني، ليصبح إجمالي الشاحنات التي وصلت حتى الآن 81 شاحنة.

في وقت سابق من اليوم، وصلت 3 طائرات مساعدات من الإمارات وطائرتان من الكويت وتركمانستان إلى مطار العريش، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

قافلتا مساعدات لقطاع عزة

وأطلقت مؤسسة الجود الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، قافلتي مساعدات إنسانية لأهالي غزة، تخفيفًا عن المنكوبين جراء الأحداث الدامية وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين .

10 شاحنات طبية

وشملت القافلتان التي أرسلتها مؤسسة الجود عضو التحالف الوطني 10 شاحنات مساعدات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين ومياه؛ لإغاثة أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من الأطفال والنساء والشيوخ.