دار الإفتاء: الدعاء والإيمان بالآخرة أهم أسباب نصرة فلسطين

أكّدت دار الإفتاء المصرية، أنَّ الدعاء والإيمان بالآخرة يعززان القضية الفلسطينية، ويمنحان الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق العدالة والنصر.

جموع المصريين يشعرون بظلم دولي وفقدان للعدالة تجاه قضية فلسطين

جاء ذلك في بيان صادر عن دار الإفتاء، رصد فيه موقف الشارع المصري تجاه القضية الفلسطينية، إذ ظهر لدى جموع المصريين الشعور بحالة من الظلم الدولي وفقدان العدالة تجاه هذه القضية، وذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها والاستيطان فيها، وممارسته سياسة القمع والقتل بحق الفلسطينيين.

يجب تضافر الجهود الوطنية والدولية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

وشددت دار الإفتاء، على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ للظلم الذي يتعرض له منذ عقود طويلة، داعية جميع المسلمين إلى الدعاء لنصرة الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة.