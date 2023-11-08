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طرح فيلم ON FIRE في دور العرض المصرية

كتب:

أحمد حسين صوان
07:52 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
ON Fire

ON Fire

تستقبل دور العرض المصرية، فيلمًا أجنبيًا جديدًا، باسم «On Fire»، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ليُنافس على صدارة شباك التذاكر وسط الأفلام الأجنبية المنافسة له.

الهروب من الرعب

ويروي هذا الفيلم قصة حقيقية لما يبدو عليه الهروب من هذا الرعب الذي لا يمكن التنبؤ به، حيث تدور الأحداث في إطار من الدراما والإثارة والغموض.

أحداث فيلم On Fire

وتدور أحداث الفيلم الأجنبي «On Fire» في قلب الغابات العميقة، حيث تواجه عائلة مُنعزلة تعيش في منزل متنقل كابوس يغير حياتهم تمامًا، حيث تصبح محاولاتهم للنجاة هو الهدف الرئيسي الوحيد، يتتبع الفيلم رحلة تلك العائلة لإنقاذ أنفسهم من حريق غابة سريع الانتشار يتجه نحو منزلهم في تلال كاليفورنيا المشجرة، وحيث إن حرائق الغابات تقتل ما يقارب من 4000 أمريكي كل عام.

الفيلم من إخراج الثنائي الديناميكي بيتر فاشينيلي ونيك ليون، الذي شارك في تأليفه أيضاُ مع رون بير، ويضم هذا الفيلم فريقًا مميزًا من الممثلين يتضمن بيتر فاشينيلي وفيونا دوريف وأشر أنجل، وقد اشتهر بيتر من خلال دوره المميز دكتور كولين في سلسلة أفلام توايلايت.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.