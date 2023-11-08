فيديو يوثق آثار دمار مجمع ناصر الطبي بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجدا بمحيطه

دمار شامل سببه الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة، إذ ارتكب العديد من جرائم الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها الأطفال والنساء، ولم يتوقف عند قصف المباني السكنية فقط بل امتد الأمر إلى المستشفيات المكتظة بآلاف المرضى والنازحين، وآخرها مجمع ناصر الطبي.

دمار قسم الأشعة بالمجمع

تسبب استهداف مسجد بمحيط مجمع ناصر الطبي في حدوث دمار بقسم الأشعة، إذ سقط سقف المجمع على المرضى أثناء تواجدهم بالقسم، وبث تلفزيون فلسطين لحظات وثقها موقع فيديو لآثار عملية القصف.

لحظات صعبة ومشاهد مأساوية يعيشها أهالي غزة بسبب هجمات قوات الاحتلال على جميع الأماكن داخل القطاع، تسبب في حدوث خسائر عديدة منها فقدان الأشخاص، هدم المباني، وانقطاع الكهرباء والوقود ونقص الغذاء.

لحظات مأساوية في حرب غزة

رغم اللحظات الصعبة التي تعرض لها أهالي غزة، إلا أنهم لم يستسلموا ولن يتركوا أرضهم، واعربوا عن تمسكهم بأرضهم خاصة الأطفال الذين ظهروا من خلال عدة مقاطع فيديو، والأطفال النازحين بمدرسة خان يونس الابتدائية المشتركة، والذين رددوا «وعهد الله ما نرحل» بصوت عال، وهم يصفقون، فيما يلتف الأهالي حولهم.