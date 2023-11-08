استشهاد 24 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين شمال غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة، في مساء اليوم الـ33 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد القطاع، ردا على «طوفان الأقصى».

استشهاد 24 فلسطينيا في قصف منزلين ببيت لاهيا

وأسفر قصف من جانب طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على منزلين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إلى استشهاد 24 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بعضهم في حالة خطرة، فيما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى أن عددا من الشهداء والمصابين ما زالوا تحت الأنقاض.

انتشال جثامين 35 شهيدا اليوم

مساء اليوم الأربعاء، تمكنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، من انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة قرب «مسجد الأشقر» وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

من جانبها، أصدرت السفارة الفلسطينية لدى مصر تنويها إلى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مدينتي العريش والشيخ زويد والراغبين في العودة إلى قطاع غزة، داعية الفلسطينيين، لضرورة تسجيل بياناتهم كصورة عن جواز السفر، وختم الدخول إلى مصر، عبر «واتساب» على الرقم 00201021948808.