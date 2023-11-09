7 خطوات لتغيير مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها 

يبحث بعض المواطنين عن طريقة تغيير الموطن الانتخابي ومكان الإدلاء بالصوت قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 والتي ستجرى في مطلع شهر ديسمبر المقبل، نظراً لتغيير محل إقامتهم أو انتقالهم من محافظة إلى أخرى أو من مدينة إلى مدينة، ويحرصون على المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في اختيار الرئيس القادم لقيادة مصر خلال الست سنوات المقبلة.

طريقة تعديل لجنة الاقتراع

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حازم بدوي، 7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع الخاصة بالناخبين وفقا للقرب من محل السكن، وجاءت كالآتي :

1- التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (elections.eg‎).

2- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.

3- ملء البيانات المطلوبة الخاصة بهذا الطلب.

4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومي.

5- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات.

6- الهيئة تحدد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب.

7- يتقدم المواطن بالطلب في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له.

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