وقفات تأييد ودعم لموقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مظاهرات تأييد ودعم لموقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية في كل محافظات مصر».

وذكر التقرير، أنّه تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتأكيد ضرورة وقف العدوان على القطاع، حرص ملايين المصريين في ميادين الجمهورية المختلفة للتنديد بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والمستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، وراح ضحيته الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء.

وتابع التقرير، أنّه تحت شعار «الشعب يريد تحرير فلسطين» و«بالروح والدم نفديك يا أقصى»، ردد المصريون في تظاهرات أمس الهتافات، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية.

وأكمل التقرير، أنّ معبر رفح المصري شهد مسيرات لمواطنين مصريين، طالبوا خلالها بدخول المساعدات المصرية إلى القطاع عقب كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وثمّن المشاركون في مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني دعوة الرئيس السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام لمساندة القضية الفلسطينية، من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.