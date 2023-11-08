باحث جيوسياسي: الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه رفضا للتهجير

قال عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، إن هجوم الفصائل الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر الماضي تحت اسم طوفان الأقصى يؤكد أن الشعب الفلسطيني ثابت على الأرض ولن يكرر فكرة الهجرة خارج أرضهم، فضلا عن الموقف المصري الراسخ الذي يستمد وجوده من التاريخ والجغرافيا.

7 أكتوبر كشف سقوط أكذوبة جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح عمرو عمار، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، يوم 7 أكتوبر كشف سقوط أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والجهاز الاستخباراتي والأمني الأقوى في العالم، كما أسقط قناع مجلس الأمن وقناع إيران وحزب الله.

ورأى أن المناوشات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلية على الحدود اللبنانية «تمثيلية.. بيرموا طوب على بعض لحفظ ماء الوجه»، لافتا إلى أن أحداث 7 أكتوبر أسقطت قناع الإعلام الغربي الذي يمارس التضليل حتى الآن ولم يتكلم عن أطفال فلسطين.

العالم يمارس مغالطة كبيرة

ولفت عمرو عمار، إلى أن العالم يمارس مغالطة كبيرة في التعامل مع الحرب على قطاع غزة بأنها إنسانية وليست سياسية.