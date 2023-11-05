مستشار بالأكاديمية العسكرية: إسرائيل هدفها الحقيقي إبادة الشعب الفلسيطيني وليس حماس

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات والاستيراتيجية، أن ما يحدث للشعب الفلسطيني عملية إبادة، وأعلنت إسرائيل أنها تقضي على حماس، لكن الهدف الحقيقي إبادة الشعب الفلسطيني، وهناك جسر جوي ينقل الذخائر من أمريكا لإسرائيل لقصف غزة.

«سالم»: الاحتلال الإسرائيلي يظهر مدى جبنه

أضاف «سالم»، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، على شاشة قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الاحتلال الإسرائيلي يظهر مدى جبنه، وما يفعله يدل على ذلك، لأنه غير قادر على مواجهة حماس، لذا يقوم بقتل الأبرياء، وتساعده أمريكا بكل أدوات الحرب.

«سالم»: إسرائيل ضربت غزة بكمية كبيرة من المتفجرات

وتابع «سالم» أن إسرائيل ضربت غزة، بكمية كبيرة من المتفجرات، ولديها قانون «هانيبال»، يبيح لها قتل الأسرى الخاصة، حتى لا تكن وسيلة للضغط عليها، ويمكنها أن تدعي أنهم قتلوا بسبب المقاومة، وتحاول مصر جاهدة لدخول المزيد من المساعدات، وعلاج الجرحىفي المستشفيات.