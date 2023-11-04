سياسي فلسطيني: إسرائيل قصفت سيارات الإسعاف بحجة أن المرضى من حماس

كشف الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني، عن المبررات التي قدمها الإعلام العبري لتبير القصف العنيف من جانب قوات الاحتلال لعدة أماكن أمس، واستهداف النازحين في شارع الرشيد، وتدمير مدرسة في قطاع غزة، واستشهاد عدد من الأطفال، الذين خرجوا أشلاءًا.

«الرقب»: إسرائيل قصفت سيارات الإسعاف

قال «الرقب» خلال مداخلته ببرنامج 8 الصبح على قناة dmc، مع الإعلامية داليا أشرف، إن إسرائيل قصفت سيارات الإسعاف، التي كانت تنقل الجرحى والمصابين، وبرر الإعلام العبري ذلك، بأن المرضى الذين تواجدوا في سيارة الإسعاف من حماس، مضيفا أن قوات الاحتلال ارتكبت جرام كثيرة في حق الشعب الفلسطيني بشكل يومي.

«الرقب»: هناك بشاعة في عمليات القتل

تابع «الرقب» أن هناك بشاعة في عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل في حق الفلسطينيين، وإخرج الناس من أماكنهم عبارة عن أشلاء، ويدفع أطفال ونساء فلسطين الثمن.