مشكلات الري في العناية بالنباتات المنزلية.. اعرفها

يهوى الكثيرون شراء المشاتل والعناية بالنباتات في المنازل، وحتى يعيش النبات أطول فترة ممكنة لا بد من التعرف على عمليات الخدمة وكيفية العناية وتحقيق هذا الهدف بأقل التكاليف وأبسط الإمكانيات المتاحة.

مشكلات الري في النباتات المنزلية

يقول الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، لـ«الوطن»، إن الكثيرين يواجهون بعض المشكلات في ري النباتات المنزلية وكيفية الري وتحديد المواعيد والمسافة بين كل رية وأخرى، وبالمناسبة أثناء وضع المشتل في الأصيص لا بد من ثقبه من الأسفل وعمل 3 فتحات تقريبا لخروج المياه وهو مهم جدا في حال استخدامه بالطريقة الصحيحة، حيث من مشكلات الري نقص المياه التي تضاف للأصيص لأنها تخرج بسرعة كبيرة من خلال ثقب الصرف الموجود في قاع الأصيص، والسبب هو انكماش التربة وحدوث فراغ بين السطح والتربة وفي حالة معالجة هذا الأمر يتم إضافة تربة جديدة لسد الفراغات وذلك قبل عملية الري.

عدم امتصاص التربة للماء ويرجع ذلك إلى صلابة التربة

وأضاف «سالم» أن عدم امتصاص التربة للماء يرجع إلى صلابة التربة وتماسك سطحها، ومعالجة هذا الأمر تكون من خلال فك التربة بواسطة آلة حادة مثل السكين وتقليب التربة من أجل تهويتها وحتى يسهل مرور المياه أثناء الري، ونضع في الحسبان أيضا ألا نزيد من كمية الري قد يتوهم البعض بأن التربة جافة وهي رطبة من الدخل حتى الجذور، وبالتالي هذا الأمر يؤثر بالسلب وحدوث تعفن في الجذور، ويفضل الري في الصباح الباكر يوميا في الصيف وأسبوعيا في الشتاء.