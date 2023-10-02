بدء تقديم خدمات تحليل التربة والمياه داخل أراضي الـ1.5 مليون فدان

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية 1.5 مليون فدان، بدء تقديم خدمة إجراء التحاليل الزراعية والفنية المتخصصة للتربة وللمياه، وكذلك للعينات النباتية والأسمدة العضوية داخل منطقة المغرة وبأسعار مناسبة، من خلال معامل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الموجودة داخل المزرعة البحثية التابعة للأكاديمية بأراضي الريف المصري الجديد في المغرة.

توفير الوقت والمجهود

وأوضح اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، في بيان صدر عن الشركة اليوم، أنّ الخطوة تأتي في إطار التنسيق والتعاون القائم بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لخدمة منتفعى مشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، وبهدف توفير الوقت والجهد على المنتفعين بأراضي المشروع في المغرة.

التنمية المستدامة

وأضاف اللواء عمرو عبدالوهاب، أنّ التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يتسق مع رؤية الريف المصري الجديد في تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، بما يخدم أنشطة المنتفعين بأراضي المشروع القومي الـ1.5 مليون فدان، لمضاعفة الإنتاج وتطويره بما يتماشى مع المستهدفات العامة، ومع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، نحو إنتاج وتوفير محاصيل زراعية ومنتجات غذائية مصرية بمواصفات دولية، تستند على الخبرات الفنية والتكنولوجية وعلى التجارب البحثية والتطبيقية والإبتكارات.

وأشار رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، إلى حرص الشركة على تقديم الدعم اللازم لتقديم الخدمات وتبني الابتكارات المتعلقة بمجالات الزراعة والري والصرف الزراعي، وتصنيع مستلزمات استصلاح واستزراع الأراضي، ودعم كل ما يتعلق بعمليات وتقنيات تصنيع المنتجات الزراعية.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على نشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن، مع إجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي واستخدام الزراعة الذكية بأراضي مشروع 1.5 مليون فدان وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين والشباب في مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية.

وشدد اللواء عمرو عبدالوهاب، على اهتمام شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتعاون مع العديد من الجهات والكيانات الأكاديمية والبحثية، بهدف نقل الخبرات الفنية للمزارعين وإجراء دراسات لاستحداث طرق التأقلم لكل ما يتوقع حدوثه من الظواهر البيئية المختلفة، وتوفير نشرات دورية عن التغيرات المناخية المتوقعة، وإقامة عيادات زراعية إلكترونية تخدم المنتفعين بأراضي «الريف المصري الجديد»، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي وتشخيص آفات النباتات وطرق معالجتها، وسبل زيادة إنتاجية الأرض ورفع جودة المحاصيل.