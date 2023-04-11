«زراعة النواب» تناقش التوسع في النباتات الطبية.. والحكومة: مشروع لزيادة دخل 10 آلاف مزارع

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عصام ياسين، بشأن دور وزارة الزراعة لمواجهة محدودية وتذبذب وتدني المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في مصر، بالرغم من تزايد الطلب عليها في إنتاج دواء آمن.

وأكد النائب عصام ياسين، أهمية التوسع في النباتات الطبية والعطرية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب عليها بالخارج، ما يعود بالنفع علي البلاد.

اجتماع «زراعة النواب»

ومن جانبه عقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن النباتات الطبية والعطرية تحتل مكانة اقتصادية كبيرة حاليا حيث تعتبر مصدرا مهما في صناعة الدواء وغيرها من الاستخدامات.

واستعرض عزوز خطة وزارة في التوسع في زراعتها وخلق علامة تجارية مصرية للنباتات الطبية والعطرية، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة المحدثة 2030 تضمنت المشروع القومي لتنمية النباتات الطبية والعطرية بما يتفق مع رؤية مصر.

مشروع الابتكار الزراعي

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتنفيذ مشروع الابتكار الزراعي والذي يهدف إلى زيادة دخل 10 آلاف مزارع من أصحاب الحیازات الصغيرة في المنيا وبني سويف.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن المشروع يعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص، وأن أنشطة المشروع تهدف إلى تحسين الممارسات في مرحلة الإنتاج، ورفع قيمة المنتج النهائي، وتقديم الدعم في حل تحديات التسويق لكل من التجارة الدولية والمحلية من خلال التعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين كلا القطاعين الخاصين من القطاعات المركزية في تدخلات المشروع.