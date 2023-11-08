كيف يساهم تيشيرت «القاضية ممكن» في مساعدة أبناء غزة؟.. الأغلى في تاريخ أفشة

في إطار الدعم المستمر لغزة، التي تتعرض لقصف متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يسعى عدد من المشاهير للمساهمة في عمليات الإغاثة لأبناء القطاع.

كيف يساهم قميص «القاضية ممكن» في مساعدة أهالي غزة؟

موقف جديد كان بطله محمد مجدي أفشة، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الذي قرر التبرع بما وصفه بـ«الأغلى في تاريخي»، من أجل دعم أبناء غزة، الذين يعيشون تحت الحصار والقصف المستمر منذ أكثر من شهر، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، الذي شهد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى».

أفشة قرر التبرع بأرباح القميص الأغلى في مشواره الكروي، وهو الـ«تيشيرت» الذي ارتداه خلال مباراة القرن أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، والذي سجل خلاله أغلى هدف في تاريخه الشهير بـ«القاضية ممكن»، والذي منح المارد الأحمر واحدة من أهم البطولات في تاريخه.

ماذا قال أفشة عن قرار التبرع بأرباح تيشيرت «القاضية ممكن» لصالح أبناء غزة؟

«ميغلاش عليهم»، هكذا أعلن صانع ألعاب الأهلي، في تصريحات تلفزيونية بعد مواجهة فريقه أمام سيراميكا بالدوري، بيع تيشيرت هدف «القاضية ممكن» في مزاد، وتخصيص أرباحه لمساعدة أبناء غزة في حربهم ضد العدوان الإسرائيلي.

واختار «أفشة» اليوم الأربعاء، للإعلان عن تبرعه بأرباح قميص «القاضية ممكن» تزامنا مع وصوله إلى المباراة رقم 200 مع الأهلي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها المارد الأحمر بهدفين لهدف.

وسجل أفشة هدف الفوز للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، كما حصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء، في يوم استثنائي.