أفشة يطلب الرحيل عن الأهلي.. اعرف التفاصيل

يجهز محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضًا خليجية، عن طريق وكيل أعماله، تمهيدًا للرحيل خارج القلعة الحمراء على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وعلم «الوطن سبورت» أن أفشة يدرس - بشكل كبير - الرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم حال استمرار استبعاده من تشكيل الأهلي الأساسي والمشاركة كبديل في مباريات الأهلي.

أسباب رحيل أفشة.. هل يغير كولر وجهة اللاعب؟

ويرغب أفشة في الرحيل عن صفوف الأهلي نظرًا لرغبته في أن يكون ورقة أساسية في تشكيل كولر بالأهلي، خاصة بعد خروجه من الحسابات تمامًا في الموسم الماضي - من وجهة نظر اللاعب -، وهو الأمر الذي أدى لخروجه من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر أيضًا.

وعقد أفشة جلسة مع أحد أعضاء الجهاز الفني قبل بداية الموسم وطلب الحصول على فرصة أكبر في المشاركة لإثبات قدراته، وأبلغ اللاعب بعض زملائه داخل الفريق أنه يدرس خوض تجربة الاحتراف في الخليج على سبيل الإعارة لرغبته في المشاركة بشكل أساسي.

وينتظر أفشة الدخول في حسابات كولر الأساسية، خاصة أن الفريق سيظهر في أكثر من بطولة على مدار الموسم «دوري نايل - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا - الدوري الأفريقي - كأس العالم للأندية».

وجدد محمد مجدي أفشة عقده مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة، إذ يحصل على راتب الفئة الأولى والذي يصل إلى 12 مليون جنيه، بالإضافة لترضيته ببعض الحملات الإعلانية على مدار الـ3 سنوات في عقده مع النادي من خلال المشاركة في إعلانات رعاة الفريق.