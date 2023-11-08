سلوفاكيا ترفض حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 40.3 مليون يورو

رفضت حكومة سلوفاكيا، الحزمة الرابعة عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 40.3 مليون يورو.

دراسة مقترح التبرع

وذكرت وكالة أنباء تاسر السلوفاكية، أنه تم إعداد مقترح التبرع من قبل الإدارة السابقة لوزارة الدفاع، غير أنه تم رفضه من قبل الحكومة.

المساعدات العسكرية

وكان من المفترض أن تتكون المساعدات العسكرية من 4 ملايين طلقة من عيار 62ر7 ملم، و5 آلاف و172 طلقة ذخيرة لمدفع كاليبر عيار 125 ملم، و140 صاروخا لنظام الدفاع الصاروخي «كوب»، وثمانية قذائف هاون، و1200 لغم.

دعم سلوفاكيا لأوكرانيا

ودعمت سلوفاكيا أوكرانيا بـ13 حزمة من المساعدات العسكرية يبلغ مجموعها 671 مليون يورو منذ بداية العملية العسكرية في البلاد.