«الخارجية الأوكرانية»: موسكو تخطئ في انتظار المساعدات العسكرية لكييف

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن روسيا تخطئ بالاعتقاد أنها يمكنها الانتظار حتى انتهاء المساعدات العسكرية الدولية لأوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية.

انتظار المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وأضاف كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين عبر منصة «إكس» المعروف سابقًا باسم تويتر، اليوم الاثنين، أنه إذا اعتقدت روسيا أن بإمكانها انتظار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فإنها ترتكب خطأ، وستصبح أوكرانيا أقوى وسيفشل العدوان الروسي.

وأكمل: «أوكرانيا ليست معتمدة فقط على الحصول على الأسلحة من شركائها، بل تعمل أيضًا على زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز التعاون في الإنتاج مع شركاء حلف شمال الأطلسي وشركاء آخرين».

وأشار إلى أن وضع التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية لن يؤثر على توصيل المساعدات إلى أوكرانيا.