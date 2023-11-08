«الخارجية الفلسطينية» تخاطب وكالة الطاقة الذرية بعد تهديدات مسؤول إسرائيلي

خاطب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً، على إثر تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، جاء ذلك وفقاً لنبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز» مساء اليوم الأربعاء.

وقال وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف، عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت»، في وقت سابق، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً عالمياً واسعاً.

جاء ذلك رداً على سؤال في مقابلة مع راديو «كول بيراما»، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة، فقال: «هذا أحد الاحتمالات»، وعندما سئل عن مصير المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، قال: «للحرب أثمان»، حسبما ذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل».