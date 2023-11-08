ارتفاع عدد شهداء شمال غزة اليوم إلى 26 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي

استمر سقوط الشهداء الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، وحتى اللحظة، استشهد 26 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء على عدد من المنازل شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن الطائرات الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية بجوار «مستشفى اليمن السعيد» بمخيم جباليا شمال شرقي من مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 19 فلسطينيا.

طائرات الاحتلال تقصف مسجدا بخان يونس

كما أسفر قصف إسرائيلي، على منزل في جباليا شمال القطاع، عن استشهاد 7 فلسطينيين، تم نقل شهيدين اثنيين إلى «مستشفى كمال عدوان»، و5 آخرين إلى المستشفى الإندونيسي، فيما قصفت طائرات الاحتلال، «مسجد المصطفى» في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس ليرتفع عدد المساجد التي تم تدميرها اليوم إلى 4 مساجد.

من جانبها، أشارت وزارة الثقافة الفلسطينية، إلى استشهاد 15 مبدعا بينهم طفلتان، فضلا عن تدمير العديد من المراكز الثقافية «5 دور نشر ومكتبات لبيع الكتب في قطاع غزة- 6 مراكز ثقافية»،منذ 7 أكتوبر الماضي.

تدمير معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة

وأضافت الثقافة الفلسطينية، في تقرير، أن معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة وفيها 146 بيتًا قديمًا، إضافة إلى مساجد وكنائس وأسواق ومدارس قديمة وتاريخية وميناء غزة القديم للتدمير، والمدرج على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي ولائحة التراث الإسلامي، تعرضت للتدمير.

وأصيب شقيقان فلسطينيان بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنون من «بروخين»، عليهما أثناء قطف الزيتون في أرضهما ببلدة بروقين غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي إطار سياسة الاعتقالات اليومية التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، 3 شبان فلسطينيين من بلدتي يعبد وجبع جنوب جنين شمال الضفة.

السبت المقبل.. قمة إسلامية استثنائية في الرياض

السبت المقبل، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، قمة إسلامية استثنائية، بدعوة من المملكة العربية السعودية، وقالت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، إن في ظل الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، تعقد المنظمة قمة إسلامية استثنائية في العاصمة السعودية «الرياض»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مقرر أممي: تدمير المساكن يأتي بتكلفة هائلة في الأرواح

من جانبه، قال المقرر الأممي الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، اليوم الأربعاء، إن القصف واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع.

وحذر راجاجوبال، من أن التدمير يأتي بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية، وأوضح المقرر الأممي، أن الشقق السكنية والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين ليست أهدافا عسكرية.

من جانبها، أدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طلبة مدارس مخيم شعفاط وعناتا في محافظة القدس.