جامعة المنيا: مراجعة بطاقات الترشيح الإلكتروني لطلاب الفرقة الأولى

أعلنت جامعة المنيا، اليوم السبت، عن مراجعة جميع بطاقات الترشيح الإلكتروني التي يحملها طلاب الفرق الأولى لحين استخراج الكارنيهات الجامعية بدءا من غدا الأحد.

دخول الطلاب للحرم الجامعي بكارنيه الجامعة

ونشرت الصفحة الرسمية لجامعة المنيا بيانا جاء فيه: سيتم اعتبارا من غدا الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، دخول الطلاب للحرم الجامعي بكارنية الجامعة، أما بالنسبة لطلاب الفرق الأولي سيتم الدخول ببطاقة الترشيح مع إبراز بطاقة الرقم القومي علما بأنه سيتم مراجعة بطاقات الترشيح إلكترونيا وفي حالة عدم صحة البطاقة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع حاملها كجريمة تزوير في أوراق رسمية.

إشادة بموقف الطلاب الداعم لفلسطين

وفي وقت سابق، أصدرت جامعة المنيا بيانا جاء نصه: تقدر وتشكر جامعة المنيا جميع أبنائها الطلاب لموقفهم الوطني وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة ودعمهم لموقف الدولة المصرية القوي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مسيراتهم الحاشدة بصورة حضارية داخل الجامعة، لقد كان لهذه المواقف الوطنية من أبنائنا الطلاب وجموع الشعب المصري عظيم الأثر في التخفيف من معاناة الأشقاء بالسماح بإدخال المساعدات لهم عبر معبر رفح.