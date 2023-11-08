«شباب كفر الشيخ» تنظم رحلة سياحية للطلائع إلى الأقصر وأسوان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، رحلتها إلى مدينتي الأقصر وأسوان، والتى تنظمها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، لطلائع المحافظات المختلفةبرعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رحلات للشباب إلي المعالم السياحية

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر ربيان اليوم، إلى أهمية تنظيم تلك الرحلات السياحية التثقيفية التى تهدف إلى تنمية المعارف والمعلومات لدى أبنائنا عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وترسيخ مفهوم المواطنة والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر.

تقسيم الشباب إلي مجموعتين

وأوضح «محروس»، أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، منهم من سيبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان، ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام، ويقوم المشاركون بزيارة أهم المعالم السياحية في الأقصر، البر الشرقي، وهي «معبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ومتحف الأقصر»، وفي البر الغربي «معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وادي الملوك»، والصوت والضوء»، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي، بينما يزور المشاركون في أسوان «متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، مقابر النبلاء»، علاوة على الجولات الحرة، مضيفا أن مشروع الرحلات الشتوية الذي يتم تنفيذه سنويًا، يهدف إلى تعريف النشء بالمعالم السياحية والأثرية، وزيادة الانتماء الوطني لديهم، والتعارف، وتبادل الخبرات

ويأتي ذلك ضمن الرحلات الشتوية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة،بإشراف الدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة ، وإيمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين، وهالة عثمان مدير عام إدارة البرامج، وإشراف تنفيذى مصطفى غريب ، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية