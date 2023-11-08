«سدر»: الفلسطينيون لا يستطيعون طلب الإغاثة لانقطاع الاتصالات في غزة

قال وزير الاتصالات الفلسطيني الدكتور إسحاق سدر، إن غالبية الفلسطينيين لا يستطيعون طلب الإغاثة لانقطاع الاتصالات في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يرحل عنها.

وطالب سدر بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وسرعة دخول المواد الإغاثية، وفقا لنبأ عاجلب نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن نحو 35 ألف وحدة سكنية، تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا.

كما تعرضت 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا» للتدمير، بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون منذ بدء القصف الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».