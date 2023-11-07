وزير الاتصالات الفلسطيني: شركة إيلون ماسك تراجعت عن تقديم خدماتها لغزة

قال الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن حرب الإبادة على قطاع غزة مستمرة بدون أي إنسانية، وتكشف حول أنحاء العالم ما قام به الاحتلال الإسرائيلي بقطع اتصال غزة مع بقية أنحاء العالم 3 مرات، ويعد ذلك جريمة أخرى تضاف ضمن جرائم الاحتلال.

قطع الاتصالات جريمة ضد الإنسانية

وأضاف «سدر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا وضعنا أمام المؤسسات الدولية مسؤولياته في موضوع قطع الاتصالات لأنها تعد جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، هي جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وهم يستغلون هذا القطع، لتدمير أي فرصة من فرص الإغاثة للشعب الفلسطيني.

وتابع: «بعد انقطاع الاتصالات في غزة مرات عديدة، تحدثنا مع الأشقاء في مصر، ونأمل أن يدخل ذلك في حيز التنفيذ لأنه لا بد من وجود بدائل في حال قطع الاحتلال للاتصالات».

تراجع شركة ماسك

وواصل: «بالنسبة لجهودنا مع شركة إيلون ماسك، أبدوا استعدادهم لتقديم الخدمات، وسعينا لاستكمال الحصول على هذه الخدمة، ولكن الشركة تراجعت بعد التهديد الذي تلقته».