«طوارئ الإسماعيلية» تدرب العاملين بالمنشآت الحكومية على الإخلاء السريع

نفذت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، اليوم الأربعاء، تدريب للعاملين في ديوان عام المحافظة والعاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الأسلوب الأمثل للتعامل مع الحرائق وطرق الإخلاء السليمة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن التدريب جاء على تنفيذ خطة الإخلاء في أي حالة للطوارئ، بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية.

وأضاف البيان، أن محافظات الإسماعيلية وجه بإستخدام أحدث الأساليب العلمية فى كيفية التعامل مع كافة الأزمات والكوارث التي يتلقاها العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإشراف اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون الوزير المحافظ للطوارئ.

وشمل التدريب شرح وافي للعاملين بديوان عام المحافظة حول كيفية التعامل مع الحريق لحظة اندلاعه والتوجه السليم لمنافذ الطوارئ للتقليل من اي خسائر مادية وبشرية.

ومن المقرر، أن تعقد الشبكة الوطنية للطوارئ عديد من الدورات التدريبية في العديد من المنشآت، لرفع الوعي لدي العاملين بكيفية التعامل مع أي طوارئ وتنفيذ خطط الإخلاء السريعة.