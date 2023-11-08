مصرع مسن على المعاش سقط من الطابق الثامن ببولاق الدكرور

لقي مسن مصرعه بعد أن سقطت من الطابق الثامن بدائرة قسم بولاق الدكرور، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود متوفي سقط من علو ، على الفور انتقل العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين وفاة مسن على المعاش 70 سنة، تم التقابل مع زوجته والذي أفادت حال خروج زوجها المتوفي من الشقه وفتح باب المصعد فوجئ بعظم وجود المصعد وسقوطه من الطابق الثامن جثة هامدة في الحال ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.