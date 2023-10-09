مصرع طفلة بعد سقوطها من الطابق العاشر في بولاق الدكرور

لقيت طفلة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق العاشر جثة هامدة في الحال، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط طفلة من علو ووفاتها في الحال.

وتبين سقوط طفلة 4 سنوات من الطابق العاشر جثة هامدة، بعد أن اختل توازنها أثناء اللهو، وبسؤال والدتها أفادت بأنها كانت خارج المنزل وتركت طفلتها المتوفاة مع ربة منزل قريبه لها، وأثناء خروج الأخيرة من الشقة سكنها لتوجه لشقة جارتها انغلق باب الشقة من شدة الهواء تاركة الطفلة المتوفاة داخل الشقة بمفردها؛ مما أدى إلى لهوها في الشرفة واختل توازنها وسقطت جثة هامدة في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.