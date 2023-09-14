«مستقبل وطن» ينظم ندوات تثقيفية في حي بولاق الدكرور

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في بولاق الدكرور، بقيادة علي خالد خليفة، أمين القسم، ووائل صلاح، أمين التنظيم، وبحضور إبراهيم شنودة، عضو هيئة مكتب بمحافظة الجيزة، ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين تستهدف زيادة معدلات الوعي لدعم الأهالي في جميع القضايا والملفات التي تمر بها البلاد.

ندوات حزب مستقبل وطن ببولاق الدكرور

وحاضر في أولى الندوات التثقيفية، اللواء الدكتور حاتم حسين، أمين شؤون العلاقات الحكومية بمحافظة الجيزة، بمشاركة أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب وعدد كبير من أهالي بولاق الدكرور.

وشهدت الندوة التركيز على حث الشعور الوطني لدى المواطنين وما يتطلبه ذلك من حراك سياسي في مثل هذه الظروف لمؤازرة بلدنا الحبيبة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التعرف على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتعرف على آراء ومقترحات أعضاء هيئة مكتب أمانة الوحدة الحزبية ببولاق الدكرور، خاصة زيادة الخدمات الخاصة بالأهالي وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود في إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي.

حزب مستقبل وطن

وقال أمين شؤون العلاقات الحكومية بمحافظة الجيزة، إنّه في ضوء استراتيجية الحزب وتحركاته المستمرة على أرض الواقع لدعم المواطنين في جميع المجالات، تتواصل اللقاءات الموسعة مع الأهالي بكافة مراكز وأقسام المحافظة بهدف زيادة التلاحم الموجود بين الحزب والمواطن.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات