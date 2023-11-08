مصرع سائق أثناء تفريغ حمولة قمح من سيارة نقل في أكتوبر

لقي سائق مصرعه بعد أن سقطت عليه شحنة قمح أثناء تفريغها في أكتوبر، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع سائق بسبب حمولة قمح

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بمصرع سائق أثناء تفريغ حمولة قمح، على الفور انتقل العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم أحمد السويركي وكيل فرقة اكتوبر إلى مكان الواقعة.

محضر بالواقعة

وبالانتقال تبين مصرع سائق 50 سنة على سيارة نقل محملة بشحنة قمح، تم التقابل مع التباع والذي أفاد أثناء قيام المتوفى بتفريغ الشحنة من السيارة سقطت عليه الشحنة ولم يتمكن من إنقاذه، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.