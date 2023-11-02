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كفر الشيخ تستهدف زراعة 235 ألف فدان قمح موسم 2023

كتب:

خير الله فؤاد
04:51 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
صورة القمح المصري

صورة القمح المصري

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن موسم زراعة القمح، يبدأ في منتصف شهر نوفمبر الجاري، ويمتد حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وسط عقد العديد من الندوات لحث المزارعين على زراعة أفضل أصناف القمح.

أصناف القمح 2023

وأوضح الدكتور «ناجح»، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، ل«الوطن»، أننا ننصح بزراعة أفضل أصناف القمح من حيث الإنتاجية، حيث نقوم بتوعية المزارعين في المحافظة، من خلال الندوات الإرشادية بالقرب، وزراعة تقاوي مصر 3، وجيزة 171، وسدس 14، و«جيزة 95».

المستهدف زراعته من القمح في كفر الشيخ 

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ، تعد من المحافظات الرئيسية التي يزرع بها محصول القمح بمساحات كبيرة، لافتا أن المستهدف من زراعة القمح في كفر الشيخ، نحو 235 ألف فدان، كون المحصول من الزراعات الهامة للغاية في مصر.

يذكر أن مساحة المستهدف للزراعة من القمح هذا العام ترتفع عن المنزرع من العام الماضي من المحصول بنحو 21 ألف فدان قمح.

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