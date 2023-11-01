انطلاق مبادرة «ازرع» بسوهاج.. تستهدف زراعة 70 ألف فدان قمح

استقبل الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج اليوم ممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حيث تم عقد اجتماع موسع مع مديري الادارات بالمديرية ومديري الادارات الزراعية والادارات التعاونية بمختلف مراكز المحافظة والعديد من ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية و جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالمجال الزراعي بهدف التنسيق لبدء العمل بمبادرة ازرع بمحافظة سوهاج خلال الموسم الحالي.

زراعة 70 الف فدان قمح بسوهاج

وأضاف بيان مديرية زراعة سوهاج ان المبادرة تستهدف زراعة 70 الف فدان من محصول القمح خلال العام الحالي حيث يتم توفير التقاوي المعتمدة والموثوقة للمزارعين بالمبادرة بواقع 140 ألف شكارة من التقاوي المعتمدة طبقاً للسياسة الصنفية للوزارة الي جانب توفير الدعم والمتايعة الفنية من قبل المتخصصين من مديرية الزراعة بسوهاج ومركز البحوث الزراعية.

مبادرة ازرع لتطوير الزراعة بالمحافظات

وكان قد أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نوفمبر 2022 مبادرة ازرع لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر وتهدف تلك المبادرة الي حسين دخل صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة.